Глава Польского футбольного союза о России: «Из-за скандального решения ФИФА мы призвали все футбольные федерации Европы встать на нашу сторону»

Польша обратилась к европейским федерациям футбола в связи с решением ФИФА по России.

Сегодня ФИФА объявила, что Россия будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна на турнирах под ее эгидой. Домашние матчи сборной будут проводиться на нейтральных полях.

24 марта запланирован стыковой матч России и Польши в рамках стыков . Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша ранее заявил: «Не будем играть с Россией, независимо от названия команды. Решение ФИФА неприемлемо».

«Из-за скандального решения ФИФА Польский футбольный союз сегодня направил письмо всем футбольным федерациям Европы.

Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны», – добавил в твиттере Кулеша.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

ФИФА может отстранить Россию от турниров в дальнейшем из-за ситуации на Украине. Со сборными Польши, Чехии и Швеции ведется диалог