Александр Поветкин: «Я за президента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму»

Бывший чемпион мира по боксу высказался о ситуации в Украине.

«Сила в правде. Эта известная фраза, которую произнес Сергей Бодров, сегодня отражает суть происходящего на Украине.

Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение — встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет...» – сказал Поветкин.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Роберт Левандовски: «Все против войны. Даже не мог подумать, что такое случится. Это ужасно»

Леннокс Льюис: «Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине»