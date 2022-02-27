Гретцки призвал не допускать сборную России на МЧМ-2022 в Канаде

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Уэйн Гретцки призвал не допускать сборную России на МЧМ-2022 в Канаде. 

Чемпионат должен состояться в августе вместо турнира, отмененного в прошлом декабре из-за коронавируса. 

Лучший бомбардир в истории НХЛ сделал такое заявление в связи с ситуацией на Украине. 

«Я думаю, что международный хоккей должен сказать: «Мы не позволим им играть на МЧМ».

Я думаю, что мы, канадцы, должны занять эту позицию, поскольку матчи будут проходить в Эдмонтоне.

Мы желаем всем на Украине всего наилучшего, и наши мысли и молитвы с ними», – сказал Гретцки. 

Он также сказал, что на это высказывание его вдохновила позиция футбольной сборной Польши, отказавшейся играть со сборной России в стыковом матче за попадание на ЧМ-2022 в Катаре. 

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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