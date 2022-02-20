Россия завоевала 32 медали в 10 видах спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине, 6 из них – золотые

Сборная России завоевала 32 медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.
У команды 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Большего всего медалей команде принесли лыжники – у них 11 наград (4-4-3), на втором месте – фигурное катание (6 наград, 2-3-1), биатлон – 3-й (4 награды, 0-1-3).
Еще у нас три медали в фристайле (0-0-3), две в шорт-треке (0-1-1), две в коньках (0-1-1), одна в хоккее (0-1-0), одна в прыжках с трамплина (0-1-0) и одна в санном спорте (0-0-1).
Команда не смогла взять наград в керлинге, бобслее, скелетоне, горных лыжах и лыжном двоеборье.
В медальном зачете сборная России заняла девятое место (если считать по золотым наградам), по общему количеству наград команда стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей.
Медали сборной России
🥇 Александр Большунов, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем
🥇 Анна Щербакова, фигурное катание, женщины
🥇 Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, лыжные гонки, эстафета
🥇 Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, лыжные гонки, эстафета
🥇 Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, фигурное катание, командный турнир
🥇 Александр Большунов, лыжные гонки, скиатлон
🥈 Мужская сборная России, хоккей
🥈 Евгения Тарасова, Владимир Морозов, фигурное катание, пары
🥈 Иван Якимушкин, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем
🥈 Александра Трусова, фигурное катание, женщины
🥈 Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, конькобежный спорт, командная гонка преследования
🥈 Виктория Синицина – Никита Кацалапов, фигурное катание, танцы на льду
🥈 Константин Ивлиев, шорт-трек, 500 м
🥈 Александр Большунов, лыжные гонки, 15 км, классический стиль
🥈 Денис Спицов, лыжные гонки, скиатлон
🥈 Наталья Непряева, лыжные гонки, скиатлон
🥈 Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев, Евгений Климов, прыжки с трамплина, смешанный командный турнир
🥈 Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, биатлон, эстафета
🥉 Анастасия Мишина, Александр Галлямов, фигурное катание, пары
🥉 Сергей Ридзик, фристайл, ски-кросс
🥉 Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, биатлон, эстафета
🥉 Эдуард Латыпов, биатлон, гонка преследования
🥉 Семен Елистратов, шорт-трек, 1500 м
🥉 Татьяна Иванова, санный спорт, одиночные сани
🥉 Александр Терентьев, лыжные гонки, спринт, свободный стиль
🥉 Вик Уайлд, сноуборд, параллельный гигантский слалом
🥉 Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, биатлон, смешанная эстафета
🥉 Анастасия Смирнова, фристайл, могул
🥉 Ангелина Голикова, конькобежный спорт, 500 м
🥉 Александр Большунов и Александр Терентьев, лыжные гонки, командный спринт
🥉 Юлия Ступак и Наталья Непряева, лыжные гонки, командный спринт
🥉 Илья Буров, акробатика