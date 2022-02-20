Россия завоевала 32 медали в 10 видах спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине, 6 из них – золотые

Сборная России завоевала 32 медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

У команды 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Большего всего медалей команде принесли лыжники – у них 11 наград (4-4-3), на втором месте – фигурное катание (6 наград, 2-3-1), биатлон – 3-й (4 награды, 0-1-3).

Еще у нас три медали в фристайле (0-0-3), две в шорт-треке (0-1-1), две в коньках (0-1-1), одна в хоккее (0-1-0), одна в прыжках с трамплина (0-1-0) и одна в санном спорте (0-0-1).

Команда не смогла взять наград в керлинге, бобслее, скелетоне, горных лыжах и лыжном двоеборье.

В медальном зачете сборная России заняла девятое место (если считать по золотым наградам), по общему количеству наград команда стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей.

Медали сборной России

🥇 Александр Большунов, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем

🥇 Анна Щербакова, фигурное катание, женщины

🥇 Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, лыжные гонки, эстафета

🥇 Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, лыжные гонки, эстафета

🥇 Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, фигурное катание, командный турнир

🥇 Александр Большунов, лыжные гонки, скиатлон

🥈 Мужская сборная России, хоккей

🥈 Евгения Тарасова, Владимир Морозов, фигурное катание, пары

🥈 Иван Якимушкин, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем

🥈 Александра Трусова, фигурное катание, женщины

🥈 Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, конькобежный спорт, командная гонка преследования

🥈 Виктория Синицина – Никита Кацалапов, фигурное катание, танцы на льду

🥈 Константин Ивлиев, шорт-трек, 500 м

🥈 Александр Большунов, лыжные гонки, 15 км, классический стиль

🥈 Денис Спицов, лыжные гонки, скиатлон

🥈 Наталья Непряева, лыжные гонки, скиатлон

🥈 Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев, Евгений Климов, прыжки с трамплина, смешанный командный турнир

🥈 Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, биатлон, эстафета

🥉 Анастасия Мишина, Александр Галлямов, фигурное катание, пары

🥉 Сергей Ридзик, фристайл, ски-кросс

🥉 Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, биатлон, эстафета

🥉 Эдуард Латыпов, биатлон, гонка преследования

🥉 Семен Елистратов, шорт-трек, 1500 м

🥉 Татьяна Иванова, санный спорт, одиночные сани

🥉 Александр Терентьев, лыжные гонки, спринт, свободный стиль

🥉 Вик Уайлд, сноуборд, параллельный гигантский слалом

🥉 Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, биатлон, смешанная эстафета

🥉 Анастасия Смирнова, фристайл, могул

🥉 Ангелина Голикова, конькобежный спорт, 500 м

🥉 Александр Большунов и Александр Терентьев, лыжные гонки, командный спринт

🥉 Юлия Ступак и Наталья Непряева, лыжные гонки, командный спринт

🥉 Илья Буров, акробатика