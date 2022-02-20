У Левандовского 38 голов в 32 матчах за «Баварию» в сезоне

У Роберта Левандовского 38 голов в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне

Нападающий «Баварии» забил (1:1, второй тайм) в 23-м туре Бундеслиги.

Для 33-летнего поляка это 38-й гол в 32 матчах текущего сезона. 9 голов он забил в 7 матчах Лиги чемпионов.

Он лидирует в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. На его счету 27 мячей в чемпионате. Форвард «Байера» Патрик Шик, занимающий 2-е место, забил 20 голов.

С подробной статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.