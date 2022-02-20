Обамеянг забил первый гол за «Барселону» – в 4-м матче. Он беспатно перешел из «Арсенала»

забил первый гол за «Барселону».

Нападающий сборной Габона поразил ворота «Валенсии» в гостевом матче 25-го тура . 32-летний футболист отличился на 23-й минуте с передачи левого защитника .

Для Обамеянга это первое результативное действие за четыре игры в составе сине-гранатовых.

Этой зимой Пьер-Эмерик расторг контракт с и перешел в «Барсу» на правах свободного агента. Его статистика – здесь.

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