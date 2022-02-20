«Реал» предупредил Мбаппе, что больше не будет предлагать трансфер, если он не перейдет летом. «ПСЖ» дает Килиану «астрономический» контракт на 2 года (The Times)

«Реал» обеспокоен попытками «ПСЖ» продлить контракт с форвардом .

Как передает 90min со ссылкой на The Times, парижане предложили французу соглашение на 2 года с «астрономической» зарплатой, и мадридцы такие деньги предложить не смогут.

В испанском клубе убеждены, что с игроком есть устное соглашение о переходе в конце сезона, но понимают, что не исключен вариант, при котором Мбаппе все же продлит контракт с нынешней командой.

В связи с этим руководство предупредило нападающего, что если тот не присоединится к команде ближайшим летом, то средства будут потрачены на иных футболистов, и в дальнейшем попыток подписать Килиана уже не будет.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 23 матча в Лиге 1, забив 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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