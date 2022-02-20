«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» (6:1). Команда Тедеско выиграла 6 из 8 последних матчей

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«Лейпциг» разгромил «Герту» (6:1) в матче Бундеслиги.

Команда тренера Доменико Тедеско после победы в 23-м туре выиграла 6 из 8 последних матчей, уступив на этом отрезке лишь «Баварии» (2:3).

«РБ Лейпциг», набрав 37 очков, занимает в таблице чемпионата Германии 4-е место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.

Герта – РБ Лейпциг 1:6 (0:1, 1:5)
Дата проведения
20 февраля, 21.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Хенрихс, 1:1 – 48 Йоветич, 1:2 – 64, пенальти Нкунку, 1:3 – 67 Нкунку, 1:4 – 74 Ольмо, 1:5 – 81 Айдара, 1:6 – 88 Поульсен.
ГертаШволов, Пекарик, Гехтер, Кемпф, Бьеркан, Тузар, Аскасибар, Дарида, Рихтер (Зельке, 76), Йоветич (Маолида, 70), Бельфодиль (Каде, 76).
РБ ЛейпцигГулачи, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 46), Орбан, Айдара, Мукиеле, Форсберг (Лаймер, 60), Собослаи (Ольмо, 60), Хенрихс (Адамс, 80), Поульсен, Нкунку (Андре Силва, 70).
Предупреждения:
Рихтер (25), Гвардиол (34), Нкунку (64), Айдара (84), Аскасибар (85).
Удаление:
Кемпф (62).

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