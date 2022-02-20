«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» (6:1). Команда Тедеско выиграла 6 из 8 последних матчей

разгромил «Герту» (6:1) в матче Бундеслиги.

Команда тренера после победы в 23-м туре выиграла 6 из 8 последних матчей, уступив на этом отрезке лишь «Баварии» (2:3).

, набрав 37 очков, занимает в таблице чемпионата Германии 4-е место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.

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