«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» (6:1). Команда Тедеско выиграла 6 из 8 последних матчей

«Лейпциг» разгромил «Герту» (6:1) в матче Бундеслиги.
Команда тренера Доменико Тедеско после победы в 23-м туре выиграла 6 из 8 последних матчей, уступив на этом отрезке лишь «Баварии» (2:3).
«РБ Лейпциг», набрав 37 очков, занимает в таблице чемпионата Германии 4-е место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.
- Дата проведения
- 20 февраля, 21.30, «Олимпияштадион»
- Голы:
- 0:1 – 20 Хенрихс, 1:1 – 48 Йоветич, 1:2 – 64, пенальти Нкунку, 1:3 – 67 Нкунку, 1:4 – 74 Ольмо, 1:5 – 81 Айдара, 1:6 – 88 Поульсен.
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Герта –
Шволов, Пекарик, Гехтер, Кемпф, Бьеркан, Тузар, Аскасибар, Дарида, Рихтер (Зельке, 76), Йоветич (Маолида, 70), Бельфодиль (Каде, 76).
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 46), Орбан, Айдара, Мукиеле, Форсберг (Лаймер, 60), Собослаи (Ольмо, 60), Хенрихс (Адамс, 80), Поульсен, Нкунку (Андре Силва, 70).
- Удаление:
- Кемпф (62).