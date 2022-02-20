Анна Щербакова: «Я катаюсь не ради конкретной медали, а ради непередаваемых эмоций, которые испытываешь на льду. Это ни с чем не сравнить»

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях во время выступления на Олимпиаде в Пекине, где она завоевала золото.

– Наверное, самый яркий, самый счастливый для меня момент – это финальная поза произвольной программы. Эти секунды абсолютного счастья – когда есть только ощущение, что ты в нужный момент сделала абсолютный максимум. И, наверное, это и есть те эмоции, ради которых вообще я катаюсь.

Потом после объявления результатов я почувствовала какое-то опустошение. И вот почти два дня уже прошло, а я как будто все еще с пустой головой хожу. До сих пор нет ощущения, что я уже завершила свои соревнования здесь.

– А что было для вас самым сложным на этой Олимпиаде?

– Ожидание. Это, безусловно, было самое сложное. Мы сюда приехали примерно за две недели до личных выступлений. Это очень много, потому что здесь тренировки сильно отличаются от нашего привычного тренировочного процесса. Всего по 30-40 минут – этого совершенно недостаточно, чтобы набирать форму. Этого даже недостаточно, чтобы ее поддерживать!

Я даже под конец чувствовала, что в прокате немного упала «физика». Это нормально с такими тренировками, но, конечно, хотелось все-таки во всеоружии подойти к главному старту четырехлетия. Поэтому в этом смысле ожидание было непростое.

В эмоциональном плане тоже – мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Лично меня это очень сильно заряжает и помогает мне выдать максимум на соревнованиях. Здесь я понимала, что вот эту энергию я могу растратить уже в первые дни на тренировках, и что под конец это все может превратиться в монотонную рутину. Так что да, ожидание соревнований – это самое сложное.

– Мы внимательно следили за вашими тренировками – были и взлеты, и в прямом смысле падения, всякое бывало. Что вам помогает собраться в нужный момент и выдать максимум?

– Я уже сказала, что именно ради этого ощущения я и катаюсь. Не ради какой-то конкретной медали, а ради тех непередаваемых эмоций, которые ты испытываешь на льду: перед выступлением ты чувствуешь, что сейчас все смотрят на тебя, что все внимание на тебя сконцентрировано, и ты можешь в данный момент показать все, на что ты способен, все самое лучшее! И когда это получается – это чувство ни с чем не сравнить, – сказала Щербакова.

Награждение фигуристок, которого могло не быть: Щербакова целовала золото, Трусова наконец улыбнулась (но потом сняла медаль)

«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать