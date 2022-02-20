Камила Валиева возобновила тренировки в Москве. 18 февраля она вернулась из Пекина после выступления на Олимпиаде

Российская фигуристка вернулась к тренировкам после Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Команда Этери Тутберидзе опубликовала видео в инстаграме.

18 февраля Валиева вернулась из Пекина после участия в Олимпийских играх. Она выиграла золото в команде, в личных соревнованиях заняла четвертое место.

Во время стало известно, что допинг-проба фигуристки, взятая в декабре, дала положительный результат на триметазидин.

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию награждения в командном турнире. Расследование в отношении Валиевой продолжается.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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