Камила Валиева возобновила тренировки в Москве. 18 февраля она вернулась из Пекина после выступления на Олимпиаде

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Команда Этери Тутберидзе опубликовала видео в инстаграме. 

18 февраля Валиева вернулась из Пекина после участия в Олимпийских играх. Она выиграла золото в команде, в личных соревнованиях заняла четвертое место. 

Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба фигуристки, взятая в декабре, дала положительный результат на триметазидин. 

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию награждения в командном турнире. Расследование в отношении Валиевой продолжается. 

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

«Ледовая фея, я хочу, чтобы у меня все получилось в программе». Милое письмо 6-летней Камилы Валиевой

 
 
 
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Публикация от Фигурное катание ⛸️ (@figureskating_sportsru)

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