Вратарь «Нанта» получил оценку 10 из 10 от L’Équipe за матч с «ПСЖ». У Месси 4 балла, у Мбаппе – 3, у Неймара – 5

Газета L’Equipe выставила оценки по итогам матча «ПСЖ» – «Нант» (1:3).

Лучший рейтинг в составе парижан у , и – 5 из 10.

получил 4 балла, Киллиан Мбаппе – 3. Худшая оценка среди игроков у (2 балла).

У 10 баллов из 10 получил вратарь . Еще 2 игрока получили по 8 баллов, а 6 футболистов – по 7.

Тренеру «ПСЖ» поставили 4 балла, его коллеге из «Нанта» Антуану Комбуаре – 9 баллов. Главный судья получил 3 балла.