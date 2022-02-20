Вратарь «Нанта» получил оценку 10 из 10 от L’Équipe за матч с «ПСЖ». У Месси 4 балла, у Мбаппе – 3, у Неймара – 5

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Газета L’Equipe выставила оценки по итогам матча «ПСЖ» – «Нант» (1:3). 

Лучший рейтинг в составе парижан у Неймара, Марко Верратти и Хуана Берната – 5 из 10.

Лионель Месси получил 4 балла, Киллиан Мбаппе – 3. Худшая оценка среди игроков «ПСЖ» у Джорджиньо Вейналдума (2 балла).

У «Нанта» 10 баллов из 10 получил вратарь Альбан Лафон. Еще 2 игрока получили по 8 баллов, а 6 футболистов – по 7. 

Тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино поставили 4 балла, его коллеге из «Нанта» Антуану Комбуаре – 9 баллов. Главный судья Микаэль Лесаж получил 3 балла.

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