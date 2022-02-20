Месси получил 4,5 из 10 от Le Parisien за игру с «Нантом» – в «ПСЖ» оценка выше только у Маркиньоса

Le Parisien оценила игру Лионеля Месси и других футболистов «ПСЖ» в матче с «Нантом» (1:3).
Французская газета выставляла оценки по 10-балльной шкале.
Вратарь: Кейлор Навас – 4.
Защитники: Хуан Бернат – 4, Маркиньос – 5, Преснель Кимпембе – 4,5, Тило Керер – 2,5.
Полузащитники: Идрисса Гуйе – 3, Джорджиньо Вейналдум – 2, Марко Верратти – 3,5.
Нападающие: Неймар – 4, Лионель Месси – 4,5, Килиан Мбаппе – 4.
Вратарь «Нанта» получил оценку 10 из 10 от L’Équipe за матч с «ПСЖ». У Месси 4 балла, у Мбаппе – 3, у Неймара – 5
Черепаха или Неймар во время пенальти «Нанту» – давайте разбираться, кто медленнее