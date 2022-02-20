Месси получил 4,5 из 10 от Le Parisien за игру с «Нантом» – в «ПСЖ» оценка выше только у Маркиньоса

Le Parisien оценила игру Лионеля Месси и других футболистов «ПСЖ» в матче с «Нантом» (1:3).

Французская газета выставляла оценки по 10-балльной шкале.

Вратарь: – 4.

Защитники: Хуан Бернат – 4, Маркиньос – 5, Преснель Кимпембе – 4,5, Тило Керер – 2,5.

Полузащитники: Идрисса Гуйе – 3, – 2, – 3,5.

Нападающие: Неймар – 4, – 4,5, – 4.

Вратарь «Нанта» получил оценку 10 из 10 от L’Équipe за матч с «ПСЖ». У Месси 4 балла, у Мбаппе – 3, у Неймара – 5

Черепаха или Неймар во время пенальти «Нанту» – давайте разбираться, кто медленнее