Месси получил 4,5 из 10 от Le Parisien за игру с «Нантом» – в «ПСЖ» оценка выше только у Маркиньоса

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Le Parisien оценила игру Лионеля Месси и других футболистов «ПСЖ» в матче с «Нантом» (1:3).

Французская газета выставляла оценки по 10-балльной шкале.

Вратарь: Кейлор Навас – 4.

Защитники: Хуан Бернат – 4, Маркиньос – 5, Преснель Кимпембе – 4,5, Тило Керер – 2,5.

Полузащитники: Идрисса Гуйе – 3, Джорджиньо Вейналдум – 2, Марко Верратти – 3,5.

Нападающие: Неймар – 4, Лионель Месси – 4,5, Килиан Мбаппе – 4.

Вратарь «Нанта» получил оценку 10 из 10 от L’Équipe за матч с «ПСЖ». У Месси 4 балла, у Мбаппе – 3, у Неймара – 5

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