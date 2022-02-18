Чемпионат Испании. «Эльче» против «Райо Вальекано», «Реал» завтра сыграет с «Алавесом»

25-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Эльче» – «Райо Вальекано».
В субботу «Вильярреал» сыграет на выезде с «Гранадой», «Атлетико» – с «Осасуной», «Реал» примет «Алавес».
В воскресенье «Севилья» проведет гостевой матч с «Эспаньолом», «Барселона» – с «Валенсией», «Атлетик» сыграет с «Сосьедадом».
Тур закроется в понедельник матчем «Сельта» – «Леванте».
25-й тур
- Дата проведения
- 18 февраля, 23.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 19 февраля, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.15, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 20 февраля, 16.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 февраля, 18.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 20 февраля, 20.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 20 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Балаидос»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.