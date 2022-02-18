Чемпионат Испании. «Эльче» против «Райо Вальекано», «Реал» завтра сыграет с «Алавесом»

25-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем – .

В субботу сыграет на выезде с «Гранадой», – с «Осасуной», примет .

В воскресенье проведет гостевой матч с , – с «Валенсией», «Атлетик» сыграет с .

Тур закроется в понедельник матчем – .

Чемпионат Испании

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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