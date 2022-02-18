Чемпионат Испании. «Эльче» против «Райо Вальекано», «Реал» завтра сыграет с «Алавесом»

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25-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Эльче»«Райо Вальекано»

В субботу «Вильярреал» сыграет на выезде с «Гранадой», «Атлетико» – с «Осасуной», «Реал» примет «Алавес»

В воскресенье «Севилья» проведет гостевой матч с «Эспаньолом», «Барселона» – с «Валенсией», «Атлетик» сыграет с «Сосьедадом»

Тур закроется в понедельник матчем «Сельта»«Леванте»

Чемпионат Испании

25-й тур

Эльче – Райо Вальекано
Дата проведения
18 февраля, 23.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Вильярреал
Дата проведения
19 февраля, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Атлетико
Дата проведения
19 февраля, 18.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Хетафе
Дата проведения
19 февраля, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Алавес
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Севилья
Дата проведения
20 февраля, 16.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Барселона
Дата проведения
20 февраля, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Мальорка
Дата проведения
20 февраля, 20.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Реал Сосьедад
Дата проведения
20 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Леванте
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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