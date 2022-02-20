Отрыв «Реала» от идущей второй «Севильи» вырос до шести очков

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Отрыв «Реала» от второго места вырос до шести очков.

«Реал» по итогам 25-го тура Ла Лиги увеличил свое преимущество в таблице над идущей второй «Севильей».

Команда тренера Карло Анчелотти в субботу разгромила «Алавес» (3:0), а севильцы под руководством Хулена Лопетеги сегодня сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1).

Таким образом, отрыв лидера чемпионата Испании от второго места вырос с четырех до шести очков.

26 февраля «Реал» на выезде встретится с «Райо Вальекано», а «Севилья» примет «Бетис» 27-го.

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