Отрыв «Реала» от идущей второй «Севильи» вырос до шести очков

Отрыв от второго места вырос до шести очков.

«Реал» по итогам 25-го тура Ла Лиги увеличил свое преимущество в таблице над идущей второй «Севильей».

Команда тренера в субботу разгромила (3:0), а севильцы под руководством Хулена Лопетеги сегодня сыграли вничью с (1:1).

Таким образом, отрыв лидера от второго места вырос с четырех до шести очков.

26 февраля «Реал» на выезде встретится с «Райо Вальекано», а «Севилья» примет «Бетис» 27-го.