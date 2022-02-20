Отрыв «Реала» от идущей второй «Севильи» вырос до шести очков

Отрыв «Реала» от второго места вырос до шести очков.
«Реал» по итогам 25-го тура Ла Лиги увеличил свое преимущество в таблице над идущей второй «Севильей».
Команда тренера Карло Анчелотти в субботу разгромила «Алавес» (3:0), а севильцы под руководством Хулена Лопетеги сегодня сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1).
Таким образом, отрыв лидера чемпионата Испании от второго места вырос с четырех до шести очков.
26 февраля «Реал» на выезде встретится с «Райо Вальекано», а «Севилья» примет «Бетис» 27-го.