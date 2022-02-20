Гол Педри «Валенсии» переписан на Обамеянга. У габонца первый хет-трик за «Барселону»

Гол Педри в матче «Барселоны» с «Валенсией» (4:1) переписан на Пьера-Эмерика Обамеянга.

Изначально было зафиксировано, что испанский хавбек забил на 63-й минуте ударом из-за пределов штрафной, однако в дальнейшем решающим фактором был признан рикошет от спины габонского форварда.

Таким образом, в матче 25-го тура Ла Лиги Обамеянг оформил хет-трик, поскольку на его счету также голы на 23-й и 38-й минутах.

Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Барселона» 9 матчей не проигрывает в Ла Лиге: 5 побед и 4 ничьих