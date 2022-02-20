«Реал» сосредоточен на усилении атаки летом, Мбаппе и Холанд – приоритетные цели. Масштабных изменений не планируется

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Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд – главные цели «Реала» летом.

Мадридский клуб не планирует масштабных изменений в составе в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.

Клуб сосредоточен на усилении линии атаки. Приоритетные задачи «Реала» – подписание Мбаппе из «ПСЖ» и возможный трансфер Холанда из дортмундской «Боруссии».

«Сливочные» обратятся к другим вариантам только в случае срыва этих трансферов. Также «Реал» может подписать вингера и полузащитника, но эти трансферы зависят от продаж нынешних игроков команды.

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