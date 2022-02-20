Россия проиграла Финляндии в 6 матчах из 8 на олимпийских турнирах.

Сборная России потерпела поражение от финнов в финале Олимпиады-2022 в Пекине – 1:2.

Это 6-е поражение россиян от Финляндии в 8 матчах на Олимпиадах.

Россияне дважды победили финнов на в Нагано-1998 – 4:3 в группе и 7:4 в полуфинале. Разница шайб в 8 матчах – 14:28.

Отметим, что за 6 проигранных матчей сборная России забросила Финляндии лишь 3 шайбы (0:5 в группе и 0:4 в матче за 3-е место в Лиллехаммере-1994, 1:3 в группе Солт-Лейк-Сити-2002, 0:4 в полуфинале в Турине-2006, 1:3 в четвертьфинале в Сочи-2014 и 1:2 в финале в Пекине-2022).

Сборная России постоянно за что-то мстит финнам. Когда это началось?