Спецпредставитель президента РФ Иванов: «Прямо говорю: если бы не Большунов, результаты Олимпиады были бы печальными»

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился мнением об итогах Олимпиады-2022 в Пекине.

«Большунов – главный наш герой Олимпиады. Если бы не он, результаты Олимпиады были бы крайне печальными. Я прямо говорю. У нас вообще золотые медали только в лыжах и фигурном катании – других нет.

Насколько я чувствую людей, Большунову не нравится, когда его называют звездой. Ему не нравится усиленный интерес СМИ. Он не хочет этого, но понимает, что иногда надо перешагивать через себя и какие-то слова говорить в микрофон», – сказал Иванов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня в Пекине прошла церемония закрытия зимних Игр. Сборная России заняла в медальном зачете девятое место.

Олимпиада-2022 официально закрыта! Тут вся красота церемонии и королевское золото Большунова – прощание с Пекином 😪