Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» примет «Норвич», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»

В 26-м туре Премьер-лиги в субботу примет , сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях.

будет противостоять «Норвичу», – .

В воскресенье сыграет с на выезде, – с .

Чемпионат Англии

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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