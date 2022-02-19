Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» примет «Норвич», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»

В 26-м туре Премьер-лиги в субботу «Вест Хэм» примет «Ньюкасл», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях.
«Ливерпуль» будет противостоять «Норвичу», «Манчестер Сити» – «Тоттенхэму».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидсом» на выезде, «Лестер» – с «Вулверхэмптоном».
26-й тур
- Дата проведения
- 19 февраля, 15.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 февраля, 17.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 20 февраля, 19.30, «Молине Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.