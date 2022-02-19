Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» примет «Норвич», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»

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В 26-м туре Премьер-лиги в субботу «Вест Хэм» примет «Ньюкасл», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях.

«Ливерпуль» будет противостоять «Норвичу», «Манчестер Сити»«Тоттенхэму»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидсом» на выезде, «Лестер» – с «Вулверхэмптоном»

Чемпионат Англии

26-й тур

Вест Хэм – Ньюкасл
Дата проведения
19 февраля, 15.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

Астон Вилла – Уотфорд
Дата проведения
19 февраля, 18.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

Брайтон – Бернли
Дата проведения
19 февраля, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

Кристал Пэлас – Челси
Дата проведения
19 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Ливерпуль – Норвич
Дата проведения
19 февраля, 18.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Арсенал – Брентфорд
Дата проведения
19 февраля, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

Саутгемптон – Эвертон
Дата проведения
19 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Сити – Тоттенхэм
Дата проведения
19 февраля, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Лидс – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
20 февраля, 17.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

Вулверхэмптон – Лестер
Дата проведения
20 февраля, 19.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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