Тутберидзе о деле Валиевой: «Те, кто еще вчера улыбался, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о допинг-скандале с участием Камилы Валиевой во время Олимпиады в Пекине.

«Камила Валиева – олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.

Как же показательны такие ситуации – те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», – написала Тутберидзе в инстаграме.

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