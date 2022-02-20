«Бетис» выиграл 9 из 11 последних матчей, в 6 забив 3 и более голов. Матч с «Зенитом» – 24-го

«Бетис» победил «Мальорку» (2:1) в 25-м туре Ла Лиги.
Команда тренера Мануэля Пеллегрини продолжает добиваться положительных результатов.
За последние 11 матчей клуб из Севильи потерпел лишь одно поражение, однажды сыграл вничью и 9 раз победил, причем 6 раз забив 3 и более голов за матч.
24 февраля «Бетис» примет «Зенит» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче в Санкт-Петербурге испанцы победили со счетом 3:2.
Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме