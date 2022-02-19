20 февраля в Пекине пройдет церемония закрытия Олимпийских игр-2022

20 февраля в Пекине состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.

Закрытие пройдет на Национальном стадионе Пекина, возведенном в 2008-м. Арена принимала и открытие этой .

Церемония начнется в 15:00 по московскому времени и продлится около двух часов, в прямом эфире ее покажет канал.

Российские спортсмены в Пекине-2022 выступали под флагом Олимпийского комитета России ( ) и под аббревиатурой ROC.

Знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия будет трехкратный олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, на этих Играх он завоевал 5 медалей (3-1-1).