Уикенд всех звезд НБА-2022. Команда Леброна Джеймса играет с Командой Кевина Дюрэнта

Сегодня, 21 февраля, пройдет главное событие Уикенда всех звезд НБА-2022. В Кливленде встретятся две команды звездные игроков, которых отобрали для себя форвард «Лейкерс» и форвард «Бруклина» .

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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