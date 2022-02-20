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    Уикенд всех звезд НБА-2022. Команда Леброна Джеймса играет с Командой Кевина Дюрэнта

    Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

    Сегодня, 21 февраля, пройдет главное событие Уикенда всех звезд НБА-2022. В Кливленде встретятся две команды звездные игроков, которых отобрали для себя форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт.

    Команда Леброна – Команда Дюрэнта
    Дата проведения
    21 февраля, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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