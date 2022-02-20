«Они достали маленькие бутылочки и закапали по несколько капель». Американская фигуристка Эдмундс о случае с российскими фигуристками на юниорском Гран-при 2013 года

Американская фигуристка Полина Эдмундс рассказала о случае из спортивной карьеры, который произошел во время финала юниорского Гран-при в Фукуоке в 2013 году.

«Я соревновалась против очень сильных российских юниорок (в финале выступали Мария Сотскова, Евгения Медведева и Серафима Саханович – Sports.ru). Я ехала в Фукуоку в статусе одного из претендентов на подиум, у меня на тот момент было уже две победы на этапах юниорского Гран-при.

Перед выходом на тренировку я находилась в раздевалке, а их тренеры вышли оттуда. Девушки завязывали шнурки на коньках, хихикали, смеялись. Пока я готовилась, со мной в раздевалке была мама.

И примерно за пять минут до выхода на лед они все достали маленькие бутылочки и пипетки, после чего закапали в рот по несколько капель. Они смеялись и обсуждали это. Одна из них сказала: «Мой врач говорит, что я не смогу проглотить это». Другая ответила: «А мой говорит, что все в порядке».

Я не знала, что происходит, и мы с мамой посчитали это странным. Но не размышляли об этом слишком долго. Они (россиянки) делали свои тройные прыжки, а я свои. Я и мама действительно не думали об этом как о чем-то важном, пока эти девушки в первую же минуту тренировки не стали исполнять тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной тулуп

Им было лет 13, мне – 15. У меня занимало по 10-15 минут, чтобы должным образом размяться, подготовить тело к физической нагрузке и сделать свой тройной лутц – тройной тулуп. Иначе можно перегореть раньше времени на тренировке.

Она длится 30-40 минут, и ты не хочешь тратить слишком много энергии сразу, ведь не сможешь восстановиться к соревнованиям. Поэтому видеть этих девушек, которые тренировались столь интенсивно в течение всех 40 минут, было странно», – рассказала Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

В 2021 году Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за применение запрещенного вещества и фальсификацию документов. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен фуросемид.

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