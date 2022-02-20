Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, отложенный из-за коронавируса, не состоится в Болгарии («Матч ТВ»)

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, ранее отложенный из-за коронавируса, не состоится в Болгарии, сообщает .

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Софии с 7 по 13 марта, но из-за сложной эпидемиологической обстановки соревнования были отложены. ISU рассматривал возможность переноса турнира на май 2022 года.

По информации источника, несколько стран изъявили желание принять турнир. Россия в их число на данный момент не входит.

Дедлайн по заявкам на проведение соревнований истекает 23 февраля, решение о возможном переносе соревнований будет принято 24 февраля на заседании совета ISU.

Если турнир удастся перенести в другую страну, соревнования с большой долей вероятности пройдут раньше мая.

Юниорский чемпионат мира не состоится в запланированные сроки. ISU рассматривает возможность переноса турнира на май 2022 года