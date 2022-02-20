Третьяк считает, что ФХР хорошо работает: «Золото и серебро двух последних Олимпиад, у канадцев лишь бронза. Потенциал российского хоккея – чемпионский, золотой»

считает, что Федерации хоккея России хорошо работает, несмотря на поражение в финале Олимпиады.

Президент ФХР прокомментировал события финального матча между сборными России и Финляндии (1:2).

«Поздравляю команду с серебром. Конечно, у сборной России всегда одна задача – золото. Но, к сожалению, в финале финны были сильнее, лучше сыграли в атаке и создали больше моментов. Когда забиваешь один гол, трудно выиграть Олимпиаду.

Я не обсуждаю персональную игру отдельных хоккеистов, но для вратарей всегда делаю исключение.

Могу сказать, что Федотов заслуживает твердую пятерку за весь турнир. Он был лучшим игроком сборной России на Олимпиаде. Постоянно выручал, отбивал сложные броски, делал все, чтобы оставить команде шансы на победу. Вот и в финале он сделал несколько потрясающих спасений, благодаря Ивану финны забили гораздо меньше, чем создали.

Федотов показал высочайший уровень русской вратарской школы, силу той системы подготовки, которая работает в нашей стране.

В последние годы в уехали очень сильные отечественные голкиперы, но в России прибавили в мастерстве новые игроки. В результате вратарская линия олимпийского состава оказалась сильнейшей.

Безусловно, делала и продолжает делать большую работу, нацеленную на международные успехи. В нашей системе игроки развиваются, набираются опыта игры на уровне сборных, получают всю необходимую подготовку для выступлений на самых сложных мировых турнирах.

ФХР работает хорошо. Две последних Олимпиады – золото и серебро, это лучше, чем у любой другой страны мира. Например, канадцы на тех же двух Олимпиадах получили лишь одну бронзу, в 2018-м, а шведы вообще остались без медалей на обоих турнирах.

К работе тренерского штаба сборной России есть вопросы. Были безусловные ошибки и недочеты. Поэтому и результат только серебряный, хотя потенциал российского хоккея – всегда чемпионский, всегда золотой», – заявил Третьяк.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто говорили, что главное – результат, и обещали победу, должны уйти