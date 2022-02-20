Алексей Жамнов продолжит работу со сборной России и будет готовить ее к ЧМ-2022.

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов сохранит свой пост и будет готовить команду к чемпионату мира.

На Олимпиаде-2022 команда под его руководством выиграла серебряные медали, уступив в финале Финляндии (1:2).

Для Жамнова, возглавившего сборную осенью прошлого года, это был первый крупный турнир в таком качестве.

«Результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Этот состав тренеров будет готовить сборную к чемпионату мира», – сказал Третьяк.

ЧМ-2022 пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.