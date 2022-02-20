😖Россия проиграла хоккейный финал Олимпиады. Финны впервые взяли золото🇫🇮

Финляндия победила Россию в финале (2:1), впервые в истории выиграв Олимпиаду.

выиграла золотые медали мужского олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

В финальном матче команда под руководством тренера Юкки Ялонена обыграла сборную России. Автором победной шайбы стал нападающий Ханнес Бьорнинен, выведший свою команду вперед в начале третьего периода после передач защитника Атте Охтамаа и форварда Марко Анттилы.

Финны впервые в истории выиграли золото Олимпиады. Ранее лучшим результатом сборной на олимпийских турнирах были серебряные медали в 1988 и 2006 годах.

Сборная России, выступавшая под руководством тренера Алексея Жамнова, стала серебряным призером Игр в Пекине.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию финального матча олимпийского хоккейного турнира.