😖Россия проиграла хоккейный финал Олимпиады. Финны впервые взяли золото🇫🇮

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Финляндия победила Россию в финале (2:1), впервые в истории выиграв Олимпиаду. 

Сборная Финляндии выиграла золотые медали мужского олимпийского хоккейного турнира в Пекине. 

В финальном матче команда под руководством тренера Юкки Ялонена обыграла сборную России. Автором победной шайбы стал нападающий Ханнес Бьорнинен, выведший свою команду вперед в начале третьего периода после передач защитника Атте Охтамаа и форварда Марко Анттилы.

Финны впервые в истории выиграли золото Олимпиады. Ранее лучшим результатом сборной на олимпийских турнирах были серебряные медали в 1988 и 2006 годах.

Сборная России, выступавшая под руководством тренера Алексея Жамнова, стала серебряным призером Игр в Пекине.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию финального матча олимпийского хоккейного турнира.

Финляндия – Россия 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
20 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Григоренко (Нестеров, Гусев)
1:1 – 24 Покка (Бьорнинен, Охтамаа)
2:1 – 42 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа)

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