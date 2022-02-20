Дембеле сделал первое результативное действие в «Барселоне» за полтора месяца – отдал голевой пас в игре с «Валенсией»

сделал первое результативное действие в «Барселоне» за полтора месяца.

24-летний французский вингер отдал голевой пас на Френки де Йонга в гостевом матче 25-го тура против «Валенсии» (3:0, первый тайм).

Это третья результативная передача для Усмана в нынешнем чемпионате Испании. Больше в «Барсе» отдали лишь и .

В последний раз Дембеле делал результативное действие 5 января – забил в ворота «Линарес Депортиво» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:1). С тех пор он провел 4 игры без голов и ассистов.

Напомним, что Дембеле отказывается продлить контракт с «Барселоной», рассчитанный до лета. Клуб хотел продать его зимой и грозил, что перестанет выпускать на поле, если игрок не сменит команду и не продлит соглашение. В итоге тренер Хави выпускает Усмана.

В 14 матчах сезона у Дембеле гол и 3 паса. Его статистика – здесь.

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