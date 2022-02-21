Стефен Карри признан MVP Матча всех звезд. Он реализовал рекордные 16 3-очковых

Разыгрывающий признан MVP Матча всех звезд НБА 2022 года, который состоялся в воскресенье в Кливленде.

Карри помог команде Леброна победить команду Дюрэнта со счетом 163:160.

Карри набрал 50 очков. Стеф реализовал 16 3-очковых (16 из 27), что является рекордом Матчей звезд .

Предыдущий рекорд по точным 3-очковым (9) установил Пол Джордж в 2016 году. Рекорд по набранным очкам составляет 52 (Энтони Дэвис в 2017 году).

За 36 минут на площадке Карри реализовал 17 из 30 бросков с игры. В его активе также 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота при 5 потерях.

Карри впервые в карьере получил приз самому ценному игроку МВЗ. Ранее от «Уорриорз» награду получали Пол Аризин (1952), Уилт Чемберлен (1960), Рик Бэрри (1967) и Кевин Дюрэнт (2019).

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