Мюллер о «Золотом мяче»: «Победителя определяют журналисты, поэтому выиграл Месси. В Мюнхене другое мнение – мы каждый день видим игру Левандовского»

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Томас Мюллер высказался о завоевании «Золотого мяча» Лионелем Месси.

«Мы знаем, что победителя определяют голосованием журналистов. Кто набрал больше голосов, тот побеждает. Поэтому победил Месси.

Но у нас в Мюнхене другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте многие считают Салаха лучшим, это нормально.

Я могу это понять, потому что все хотят, чтобы победил представитель их страны или команды. То же самое относится и к южноамериканским болельщикам и журналистам, которые видели Месси на Кубке Америки.

У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле», – сказал Мюллер в интервью MBC Masr.

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