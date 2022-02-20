Мюллер о «Золотом мяче»: «Победителя определяют журналисты, поэтому выиграл Месси. В Мюнхене другое мнение – мы каждый день видим игру Левандовского»

высказался о завоевании «Золотого мяча» .

«Мы знаем, что победителя определяют голосованием журналистов. Кто набрал больше голосов, тот побеждает. Поэтому победил Месси.

Но у нас в Мюнхене другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает . А в Египте многие считают Салаха лучшим, это нормально.

Я могу это понять, потому что все хотят, чтобы победил представитель их страны или команды. То же самое относится и к южноамериканским болельщикам и журналистам, которые видели Месси на Кубке Америки.

У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле», – сказал Мюллер в интервью MBC Masr.