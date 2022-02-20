Депутат Свищев: «Предлагаю изменить систему подсчета на Олимпиадах – за каждую медаль присваивать баллы. Сейчас получается, что за вторые-третьи места можно не биться»

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил изменить систему подсчета медалей на Олимпийских играх.

На Олимпиаде-2022 сборная России завоевала 32 медали – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

В медальном зачете российская команда заняла 9-е место, если считать по золотым наградам. По общему количеству наград команда стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей.

«Я предлагаю изменить систему подсчета – за каждую медаль присваивать баллы. Ну а так получается, что можно за вторые-третьи места не биться, раз главным показателем считают золотые медали.

Система подсчета изначально неверная, надо прекратить спекуляции на эту тему. Тогда будет и борьба за общее итоговое место национальной команды, будет совершенно другая картина.

В целом это были самые сложные Олимпийские игры на моей памяти. Здесь была замешана и политика, и пандемия, и другие факторы. Тревога каждый день, думаешь не только о победе, но и о том, заболеешь или нет, отстранят или нет, включат санкции или нет.

Но национальная команда России выглядела очень достойно, общее количество медалей показывает наш высокий уровень, мы очень часто были на пьедестале почета», – сказал Свищев.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам