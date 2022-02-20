«Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» Слепышев после поражения в финале Олимпиады

эмоционально ответил критикам сборной России.

Нападающий российской команды высказался после поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему!!! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах!

Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир, и ждали, еще до финала, нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» – написал Слепышев в инстаграме.

Отметим, что хоккеист ограничил возможность оставлять комментарии к этой записи в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANTON SLEPYSHEV (@anton.slepyshev)

Слепышев отказался от интервью после поражения в финале Олимпиады. У него «минус 2» в матче с Финляндией