«Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» Слепышев после поражения в финале Олимпиады

Теги Сборная России по хоккею болельщики Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Антон Слепышев соцсети контент Хоккей

Антон Слепышев эмоционально ответил критикам сборной России

Нападающий российской команды высказался после поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине. 

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему!!! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах!

Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир, и ждали, еще до финала, нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» – написал Слепышев в инстаграме. 

Отметим, что хоккеист ограничил возможность оставлять комментарии к этой записи в соцсети. 

 
 
 
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Публикация от ANTON SLEPYSHEV (@anton.slepyshev)

Слепышев отказался от интервью после поражения в финале Олимпиады. У него «минус 2» в матче с Финляндией

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