Джоковича депортируют из Австралии, победы «Реала», «Барсы» и «Челси», ЧП в Казахстане и матч КХЛ, причины увольнения Гончаренко и другие новости утра

1. Первую ракетку мира Новака Джоковича депортируют из Австралии! Серб не прошел вакцинацию от коронавируса, которая является обязательным условием для въезда в страну. Новаку предоставили медотвод для участия в Australian Open, но пограничники в Мельбурне сообщили, что у него неправильно оформлена виза. Джоковича изолировали в аэропорту под охраной полиции. Потом пограничная служба заявила, что «мистер Джокович не предоставил доказательств, необходимых для въезда в Австралию». Премьер-министр Австралии так прокомментировал все это: «Правила есть правила, особенно когда речь о наших границах. Все должны следовать правилам».

2. В 1/16 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Алькояно» (3:1), «Барселона» одержала волевую победу над «Линаресом» (2:1), а гол Дениса Черышева на 93-й минуте помог «Валенсии» пройти «Картахену» (2:1).

3. В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за протестов и массовых беспорядков на фоне резкого повышения цен на газ. Премьер-министр страны и президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин ушел в отставку. Однако матч КХЛ «Барыс» – «Металлург» состоялся, хоть и без зрителей. Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков был резок: «КХЛ на все наплевать, при ЧП в стране заставили проводить матч. С психологией игроков что делать?» Команду из Магнитогорска после игры час продержали в самолете, но ей все же удалось вернуться домой, захватили и судей матча.

4. В КХЛ «Амур» уступил «Ак Барсу» (1:2 Б), «Трактор» был сильнее «Локомотива» (4:3 ОТ), «Йокерит» победил московское «Динамо» (5:1) и другие результаты дня.

5. В первом полуфинале Кубка английской лиги «Челси» дома переиграл «Тоттенхэм» (2:0). Матч «Ливерпуля» с «Арсеналом» перенесли из-за вспышки коронавируса у мерсисайдцев.

6. НХЛ. Гол Михеева принес «Торонто» победу над «Эдмонтоном» (4:2), который проиграл 5-й матч подряд. Тарасенко набрал 34-е очко в сезоне в 34-й игре, «Питтсбург» одержал 9-ю победу подряд.

7. Трансферные новости. «Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габиголом. Маммана выплатил «Зениту» компенсацию и переходит в «Ривер Плейт». «Локомотив» договорился о покупке лучшего бомбардира «Славии» Кухты за 5 млн евро и расстанется с Лисаковичем. ЦСКА хочет купить опорника «Бордо» Отавио за 2 млн евро. «Антверпен» предлагал 5 млн евро за Черникова, «Краснодар» отказался продавать воспитанника.

«Реал» запланировал на лето подписание Мбаппе, Холанда и защитника, а также уход пяти игроков. Мората не уйдет из «Ювентуса» зимой, вопрос закрыт – кого же возьмет «Барса»? Около трети игроков «МЮ» думают об уходе, в раздевалке есть чувство, что клуб топчется на месте в ожидании очередной перестройки. Гасперини не хочет отпускать Миранчука из «Аталанты» до возвращения Бога с Кубка Африки.

8. НБА. «Бруклин» нанес поражение «Индиане», «Даллас» обыграл «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

9. Стали известны детали увольнения «Краснодаром» Виктора Гончаренко. Владелец клуба Сергей Галицкий был недоволен стилем игры команды. А еще тренер несколько дней не отвечал на звонки из-за отставки помощника Зубика.

Теперь клуб рассматривает экс-тренера «Пахтакора» Арвеладзе, может позвать Кононова или Мусаева до лета, в шорт-листе есть Стукалов из «Уфы» и экс-тренер «Балтики» Калешин. Есть вариант с работавшим в «Локо» Николичем. Кстати, Березуцкому предлагали возглавить «Краснодар», но Василий отказался и ушел вместе с Гончаренко.

10. ATP Cup.

11. Защитника «Ман Сити» Бенжамена Менди перевели в тюрьму в Манчестере из Ливерпуля из-за опасений за его безопасность после объявления о 7-м эпизоде изнасилования.

12. Винисиус – самый дорогой игрок в топ-5 лиг по версии CIES, Фоден – 2-й, Холанд – 3-й, Мбаппе – 48-й, Месси и Роналду – вне топ-100.

13. В Берлине, Брюсселе, Лондоне и других городах прошли акции протеста против Пекина-2022.

14. Доннарумма, Нойер и Менди претендуют на приз вратарю года The Best от ФИФА.

15. Мейвезер, Канело и Кличко вошли в топ-10 самых богатых боксеров в истории.

Цитаты дня:

Йоханнес Клэбо: «У Большунова были не лучшие дни. Мы уже не узнаем, как могли бы развиваться события на «Тур де Ски», если бы он подошел в лучшей форме»

Сергей Давыдов: «Четверные отнимают красоту фигурного катания. Они создают вау-эффект, но убирают на второй план идею, образы»

Ротенберг о постах в СКА: «Я уже 8 лет совмещаю. Трачу на хоккей все время – где-то в ущерб семье и даже личному»

Фабио Капелло: «Непривитым футболистам надо урезать зарплату. Отказ от вакцинации – это эгоизм»

Черданцев об увольнении Гончаренко: «Галицкий по импульсивности стал очень напоминать Федуна»