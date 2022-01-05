Галицкий уволил Гончаренко после того, как тренер несколько дней не отвечал на звонки из-за отставки помощника Зубика («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Краснодар Сергей Галицкий Руслан Зубик Чемпионат.com Футбол

Одной из причин увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара» стала его реакция на увольнение помощника Руслана Зубика.

«Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА.

Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба», – сообщил источник «Чемпионата».

После этого владелец «быков» Сергей Галицкий принял решение отправить Гончаренко в отставку.

Кроме того, у руководства клуба и тренера были разногласия по трансферной политике. Гончаренко был недоволен тем, что не принимал активного участия в трансферах команды.

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