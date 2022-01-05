Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна. Его охраняет полиция

Первая ракетка мира Новак Джокович ближайшую ночь проведет в аэропорту Мельбурна, сообщает сербское издание b92 со ссылкой на отца девятикратного чемпиона Australian Open.

Его изолировали в отдельной комнате, которую охраняют двое полицейских.

Напомним, у Джоковича возникли проблемы со въездом в Австралию из-за ошибки с оформлением визы. Затем пограничники допросили его по поводу обоснований для медотвода от вакцинации.

Джокович не привился от ковида, но едет в Австралию. Соцсети гневаются и гадают, в честь чего ему дали отвод

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