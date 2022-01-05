Вице-президент «Металлурга»: «КХЛ на все наплевать, при ЧП в стране заставили проводить матч. С психологией игроков что делать?»

Вице-президент прокомментировал решение КХЛ провести матч регулярного чемпионата с (2:3) на фоне чрезвычайного положения в столице Казахстана – Нур-Султане.

«Спросите у лиги, как дела!

На каком основании обратились к Козлову (Сергею Козлову, директору департамента проведения соревнований КХЛ – прим. Sports.ru), который сказал, что ничего переносить не будет.

Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с [понятно каким] психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие.

На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить матчи с ковидом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены.

Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?

После игры прошло уже очень много времени.

Но «Барыс» со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта – к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на все наплевать», – заявил Ласьков.

В пресс-службе лиги сообщили о том, что самолет с представителями команды вылетел в Магнитогорск из аэропорта Нур-Султана.

В Казахстане ЧП из-за массовых протестов: матч КХЛ без зрителей, офисы клубов закрыты