Сергей Давыдов: «Четверные отнимают красоту фигурного катания. Они создают вау-эффект, но убирают на второй план идею, образы»

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал о своем отношении к четверным прыжкам.

– Сколько бы мы с вами ни обсуждали ультра-си, вы всегда говорите про них с некоторой степенью пренебрежения. Мне кажется, или вы действительно относитесь к четверным у девушек со скепсисом, даже будучи одним из тренеров-первопроходцев в этой области?

– Не то чтобы со скепсисом… Просто надо понимать, что у нас все-таки красивый вид спорта. И давайте признавать, что четверные эту красоту отнимают.

– Совсем?

– Нет, конечно. Все-таки четверные добавляют зрелищности, но целостность программ, качество катания, ощущения после проката становятся разорванными. Четверные в какой-то степени все это перекрывают. Они создают вау-эффект, но убирают на второй план идею, образы, обыгрыш костюма. Как по мне, это разрушение. Не знаю, как будет дальше.

Валиева вот, к примеру, справляется. Остальные – нет. Это разбег-прыжок. Это я не говорю о тех, у кого, условно говоря, стоит один четверной в начале. Сделай его – и катай дальше. У тех, у кого программы насыщены четверными, которые требуют свободы и большого разбега, все гораздо сложнее.

Так что я не отношусь к четверным плохо. До сих пор считаю, что это следующая ступенька фигурного катания. Пути назад нет, поэтому в любом случае их надо учить, вставлять и делать так, чтобы они были частью программы. Чтобы были и прыжки, и катание, и программы. Только так можно получить баланс.

Просто четверные – это очень сложно. Но это часть нашего спорта, они уже как необходимость. Хочешь выигрывать – прыгай.

– Ну, а если, к примеру, кто-то выступит с инициативой в ISU о запрете четверных у девушек, вы как к нему отнесетесь?

– Резко отрицательно. Зачем запрещать? Девочки прыгают, причем не только в России. Японки учат ультра-си, американки тоже. Все приняли правила игры. А вот поднятие возрастного ценза – тут уже другой вопрос. Это автоматически приведет к уменьшению количества четверных у девушек, – отметил Давыдов.

Такой сложности в фигурном катании еще не было: 13 четверных прыжков, а риттбергер (даже дуплетом) сделан впервые в истории