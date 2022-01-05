Винисиус – самый дорогой игрок в топ-5 лиг по версии CIES, Фоден – 2-й, Холанд – 3-й, Мбаппе – 48-й, Месси и Роналду – вне топ-100

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.

Оценка трансферной стоимости производилась по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Отмечается, что оценка не зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков.

Самым дорогим футболистом в топ-5 лиг признан Винисиус Жуниор из – его оценили в 166,4 млн евро.

Самым высокооцененным вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» (82 млн евро), центральным защитником – Рубен Диаш из «Манчестер Сити» (120,5 млн), фланговым защитником – Альфонсо Дэвис из «Баварии» (122,3 млн), полузащитником оборонительного плана – Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд (130,1 млн), атакующим полузащитником – Флориан Виртц из «Байера» (133 млн).

Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100. занял 48-е место, его оценили в 71,5 млн евро.

Топ-10 рейтинга:

1. Винисиус Жуниор, «Реал» – 166,4 млн евро;

2. Филип Фоден, «Манчестер Сити» – 152,6;

3. Эрлинг Холанд, Дортмунд – 142,5;

4. Мэйсон Гринвуд, – 133,9;

5. Флориан Виртц, «Байер» – 133;

6. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд – 130,1;

7. Альфонсо Дэвис, – 122,3;

8. Рубен Диаш, «Манчестер Сити» – 120,5;

9. Педри, «Барселона» – 118;

10. Френки де Йонг, «Барселона» – 115,2.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.