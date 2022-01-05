Винисиус – самый дорогой игрок в топ-5 лиг по версии CIES, Фоден – 2-й, Холанд – 3-й, Мбаппе – 48-й, Месси и Роналду – вне топ-100

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Рубен Диаш Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Френки де Йонг Альфонсо Дэвис Филип Фоден Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Мэйсон Гринвуд деньги Педри Джуд Беллингем Флориан Виртц Футбол

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.

Оценка трансферной стоимости производилась по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Отмечается, что оценка не зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков.

Самым дорогим футболистом в топ-5 лиг признан Винисиус Жуниор из «Реала» – его оценили в 166,4 млн евро.

Самым высокооцененным вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» (82 млн евро), центральным защитником – Рубен Диаш из «Манчестер Сити» (120,5 млн), фланговым защитником – Альфонсо Дэвис из «Баварии» (122,3 млн), полузащитником оборонительного плана – Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд (130,1 млн), атакующим полузащитником – Флориан Виртц из «Байера» (133 млн).

Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100. Килиан Мбаппе занял 48-е место, его оценили в 71,5 млн евро.

Топ-10 рейтинга:

1. Винисиус Жуниор, «Реал» – 166,4 млн евро;

2. Филип Фоден, «Манчестер Сити» – 152,6;

3. Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд – 142,5;

4. Мэйсон Гринвуд, «Манчестер Юнайтед» – 133,9;

5. Флориан Виртц, «Байер» – 133;

6. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд – 130,1;

7. Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 122,3;

8. Рубен Диаш, «Манчестер Сити» – 120,5;

9. Педри, «Барселона» – 118;

10. Френки де Йонг, «Барселона» – 115,2.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные