Фабио Капелло: «Непривитым футболистам надо урезать зарплату. Отказ от вакцинации – это эгоизм»

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Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло призвал урезать зарплату футболистам, отказывающимся прививаться от коронавируса.

«Отказ от вакцинации – это эгоизм. Если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, с чего футболистам быть исключением.

Непривитые вредят обществу. Зарплату таких футболистов надо урезать.

Я не думаю, что Серию А приостановят. Привитые легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают», – цитирует бывшего тренера сборной России Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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