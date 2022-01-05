Массимилиано Аллегри: «Мората не уйдет из «Юве», вопрос закрыт. Ему на замену пришлось бы брать одного из 4-5 лучших форвардов мира»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что форвард Альваро Мората не уйдет из клуба в это трансферное окно.

«Мы с ним пообщались. Я сказал ему, что он не уйдет, потому что на замену столь хорошему нападающему, как он, пришлось бы брать одного из 4-5 лучших форвардов мира.

Альваро остается, он полон энтузиазма. Вопрос закрыт», – заявил тренер.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Барселоны».

Только два футболиста в истории играли за «Барсу», «Реал» и «Атлетико». Мората готов стать третьим

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