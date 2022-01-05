Ротенберг о постах в СКА: «Я уже 8 лет совмещаю. Трачу на хоккей все время – где-то в ущерб семье и даже личному»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о совмещении должностей в команде. Он также занимает посты главы штаба и вице-президента клуба.

«Я уже восемь лет совмещаю, неофициально я был рядом с командой, с точки зрения времени ничего не меняется.

Я тратил все время на команду, и мы исторически знаем, что нужно тратить все свое время на команду – где-то в ущерб семье и даже личному времени.

Мы делаем это, чтобы подготовить каждого игрока к матчам СКА и сборной. Я трачу все время на хоккей», – сказал Ротенберг.

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