«Металлург» час находится в самолете и не может вылететь из Нур-Султана после игры с «Барысом»

У возникли трудности с тем, чтобы покинуть Казахстан после матча чемпионата с «Барысом» (2:3).

Изначально лига сообщила, что представители магнитогорского клуба прибыли в аэропорт Нур-Султана и проходят предполетные процедуры.

По данным телеграм-канале «Хоккей без зрителей», команда уже как минимум час находится в самолете, не получая разрешения на вылет.

Напомним, что игра с состоялась без зрителей в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения.

В Казахстане проходят массовые протесты, спровоцированные резким повышением цен на газ. Со временем социально-экономические требования демонстрантов переросли в политические. В Алматы и Мангистауской области ранее также был введен режим чрезвычайного положения.

В Казахстане ЧП из-за массовых протестов: матч КХЛ без зрителей, офисы клубов закрыты