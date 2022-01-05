«Металлург» час находится в самолете и не может вылететь из Нур-Султана после игры с «Барысом»

У «Металлурга» возникли трудности с тем, чтобы покинуть Казахстан после матча чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3).
Изначально лига сообщила, что представители магнитогорского клуба прибыли в аэропорт Нур-Султана и проходят предполетные процедуры.
По данным телеграм-канале «Хоккей без зрителей», команда уже как минимум час находится в самолете, не получая разрешения на вылет.
Напомним, что игра с «Барысом» состоялась без зрителей в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения.
В Казахстане проходят массовые протесты, спровоцированные резким повышением цен на газ. Со временем социально-экономические требования демонстрантов переросли в политические. В Алматы и Мангистауской области ранее также был введен режим чрезвычайного положения.
В Казахстане ЧП из-за массовых протестов: матч КХЛ без зрителей, офисы клубов закрыты