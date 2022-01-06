Джоковича депортируют из Австралии. Он будет оспаривать решение (The Age)

Первая ракетка мира Новак Джокович в ближайшее время должен покинуть Австралию, сообщает The Age.

Пограничники аннулировали его визу и потребовали улететь из страны. Адвокаты Джоковича подали апелляцию.

Джокович не прошел вакцинацию от коронавируса, которая является обязательным условием для въезда в Австралию.

Ему предоставили медотвод, но пограничная служба в заявлении сообщила, что «мистер Джокович не предоставил доказательств, необходимых для въезда в Австралию».

Джоковича высылают из Австралии – уже в Мельбурне ему аннулировали визу. Онлайн

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