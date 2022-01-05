Галицкий был недоволен стилем игры «Краснодара» при Гончаренко (Иван Карпов)

Стали известны подробности увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».
По информации инсайдера Ивана Карпова, руководство «быков» во главе с владельцем клуба Сергеем Галицким давно было недовольно стилем игры при тренере.
«Есть мнение, что отставка Виктора Гончаренко из «Краснодара» может быть связана с неадекватной реакцией тренера на увольнение в декабре одного из его помощников – Руслана Зубика», – также отметил Карпов в телеграм-канале.
Сообщалось, что «Краснодар» могут возглавить экс-тренер «Локомотива» Марко Николич или Шота Арвеладзе, работавший с «Пахтакором».
«Краснодар» грубо уволил Гончаренко – даже не пожелал удачи. Возможно, следующий тренер – Николич