Галицкий был недоволен стилем игры «Краснодара» при Гончаренко (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Краснодар Сергей Галицкий Руслан Зубик Футбол

Стали известны подробности увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

По информации инсайдера Ивана Карпова, руководство «быков» во главе с владельцем клуба Сергеем Галицким давно было недовольно стилем игры при тренере.

«Есть мнение, что отставка Виктора Гончаренко из «Краснодара» может быть связана с неадекватной реакцией тренера на увольнение в декабре одного из его помощников – Руслана Зубика», – также отметил Карпов в телеграм-канале.

Сообщалось, что «Краснодар» могут возглавить экс-тренер «Локомотива» Марко Николич или Шота Арвеладзе, работавший с «Пахтакором».

«Краснодар» грубо уволил Гончаренко – даже не пожелал удачи. Возможно, следующий тренер – Николич

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