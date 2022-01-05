«Зенит» интересуется Габиголом. Также на форварда «Фламенго» претендуют несколько клубов АПЛ

Несколько европейских клубов интересуются нападающим .

На 25-летнего форварда претендуют «Вест Хэм», «Зенит» и еще две неназванные команды .

По данным журналиста Sky Sports Дармеша Шета, «молотобойцы», скорее всего, не смогут согласовать трансфер бразильца.

хочет арендовать Габигола с правом выкупа за 30 миллионов евро, в то время как остальные претенденты, включая , готовы сразу выкупить футболиста. Тем не менее сам нападающий хотел бы перебраться в Англию.

В 2021 году Габигол забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 играх во всех турнирах. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.