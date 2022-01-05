Около трети игроков МЮ думают об уходе. В раздевалке есть чувство, что клуб топчется на месте в ожидании очередной перестройки

Внутри команды «Манчестер Юнайтед» сохраняется напряженная обстановка, несмотря на приход нового главного тренера Ральфа Рангника.
Около трети футболистов клуба склоняются к уходу. В раздевалке низкий боевой дух, также есть ощущение, что команда топчется на месте в ожидании очередной перестройки.
Пока Рангнику не удается нормализовать обстановку, сообщает The Telegraph. У ряда футболистов наблюдается неуверенность в себе, часть игроков разочарована.
Вдобавок ко всему на «Юнайтед» повлияли переносы игр из-за пандемии коронавируса, а также временное закрытие клубной базы.
«МЮ» ни разу не проиграл в первых пяти матчах Рангника во главе команды, однако в последней игре против «Вулверхэмптона» в 21-м туре АПЛ потерпел поражение (0:1).