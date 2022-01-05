Гасперини не хочет отпускать Миранчука из «Аталанты» до возвращения Бога с Кубка Африки

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Стали известны причины, по которым «Аталанта» и «Дженоа» пока не оформили трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее стало известно, что генуэзский клуб планирует арендовать 26-летнего хавбека с обязательством выкупа в случае сохранения места в Серии А. В подписании россиянина заинтересован главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

Однако Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту», не хочет отпускать Миранчука, пока с Кубка Африки не вернется новичок бергамасков, полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Жереми Бога.

«Аталанта» согласовала его переход из «Сассуоло», игрок прошел медосмотр, в ближайшее время сделку должны подтвердить официально.

Кубок Африки пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля. Трансферное окно в Италии открыто до 31 января.

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