Гасперини не хочет отпускать Миранчука из «Аталанты» до возвращения Бога с Кубка Африки

Стали известны причины, по которым «Аталанта» и «Дженоа» пока не оформили трансфер полузащитника .

Ранее стало известно, что генуэзский клуб планирует арендовать 26-летнего хавбека с обязательством выкупа в случае сохранения места в Серии А. В подписании россиянина заинтересован главный тренер .

Однако Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту», не хочет отпускать Миранчука, пока с Кубка Африки не вернется новичок бергамасков, полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Жереми Бога.

согласовала его переход из , игрок прошел медосмотр, в ближайшее время сделку должны подтвердить официально.

пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля. Трансферное окно в Италии открыто до 31 января.