Гасперини не хочет отпускать Миранчука из «Аталанты» до возвращения Бога с Кубка Африки

Стали известны причины, по которым «Аталанта» и «Дженоа» пока не оформили трансфер полузащитника Алексея Миранчука.
Ранее стало известно, что генуэзский клуб планирует арендовать 26-летнего хавбека с обязательством выкупа в случае сохранения места в Серии А. В подписании россиянина заинтересован главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.
Однако Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту», не хочет отпускать Миранчука, пока с Кубка Африки не вернется новичок бергамасков, полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Жереми Бога.
«Аталанта» согласовала его переход из «Сассуоло», игрок прошел медосмотр, в ближайшее время сделку должны подтвердить официально.
Кубок Африки пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля. Трансферное окно в Италии открыто до 31 января.