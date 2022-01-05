Маммана выплатил «Зениту» компенсацию и переходит в «Ривер Плейт»

Защитник , выступающий за на правах аренды, покинет Россию.

25-летний аргентинец согласовал с «Зенитом» досрочный разрыв контракта и заплатил за то, чтобы на правах свободного агента перейти в «Ривер Плейт».

Вчера Эмануэль уладил все вопросы с «Сочи», сообщает аргентинский журналист Валли Яковчевич.

Маммана в ближайшие часы пройдет медицинский осмотр перед заключением контракта с .

«Зенит» приобрел Мамману в 2017 году у «Лиона». Соглашение защитника с петербургским клубом было рассчитано до 30 июня 2022 года.

Он оставался последним из аргентинцев в клубе, которых подписал «Зенит» в 2017-м. Его статистика – здесь.