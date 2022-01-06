ATP Cup. Россия – Италия. Сафиуллин играет с Синнером, Медведев встретится с Берреттини

В Сиднее идет первый турнир сезона – командный ATP Cup. В четверг Россия играет за выход из группы с Италией.

В среду Польша и Испания стали первыми полуфиналистами.

За Россию заявлены Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Александр Шевченко. Капитан команды – тренер Медведева Жиль Сервара.

ATP Cup

Сидней, Австралия

1 – 9 января 2022

Отрытые корты, хард

Групповой этап

Шестой день

Группа А

Команда SRB NOR CHI ESP Баланс Матчи Сеты Сербия x W L L 1-2 4-5 10-12 Норвегия L x L L 0-3 2-6 5-14 Чили W W x L 2-1 4-5 10-13 Испания W W W x 3-0 8-1 15-3

Группа B

Команда RUS ITA FRA AUS Баланс Матчи Сеты Россия x W 2-0 5-1 11-4 Италия x W L 1-1 4-2 8-5 Франция L L x 0-2 1-5 4-11 Австралия W x 1-1 2-4 5-7

Россия – Италия

Франция – Австралия

Группа C

Команда GER CAN GBR USA Баланс Матчи Сеты Германия x W L 1-1 3-3 4-7 Канада x W L 1-1 2-4 5-8 Великобритания W L x 1-1 3-3 6-6 США L W x 1-1 4-2 9-5

Великобритания – США

Германия – Канада

Группа D