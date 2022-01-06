ATP Cup. Россия – Италия. Сафиуллин играет с Синнером, Медведев встретится с Берреттини

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В Сиднее идет первый турнир сезона – командный ATP Cup. В четверг Россия играет за выход из группы с Италией.

В среду Польша и Испания стали первыми полуфиналистами.

За Россию заявлены Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Александр Шевченко. Капитан команды – тренер Медведева Жиль Сервара.

ATP Cup

Сидней, Австралия

1 – 9 января 2022

Отрытые корты, хард

Групповой этап

Шестой день

Группа А

 

Команда  SRB NOR CHI ESP Баланс Матчи Сеты
Сербия x W  L L 1-2 4-5 10-12
Норвегия L x L L 0-3 2-6 5-14
Чили  W W L 2-1 4-5 10-13
Испания W W W x 3-0 8-1 15-3

 

Группа B

 

Команда  RUS ITA FRA AUS Баланс Матчи Сеты
Россия x   W   2-0 5-1 11-4
Италия   x W L 1-1 4-2 8-5
Франция L L   0-2 1-5 4-11
Австралия   W   x 1-1 2-4 5-7

 

Россия – Италия

Роман Сафиуллин (Россия) Янник Синнер (Италия)
6:7|2:2
Дата проведения
6 января, 02.07
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
6 января, 03.30
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) / Роман Сафиуллин (Россия) Маттео Берреттини (Италия) / Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
6 января, 05.00
Онлайн матча

 

Франция – Австралия

Артур Риндеркнеш (Франция) Джеймс Дакворт (Австралия)
Дата проведения
6 января, 09.30
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
6 января, 11.00
Онлайн матча

 

Эдуард Роже-Васселин (Франция) / Фабрис Мартен (Франция) Джон Пирс (Австралия) / Люк Сэвилл (Австралия)
Дата проведения
6 января, 12.30
Онлайн матча

 

Группа C

 

Команда  GER CAN GBR USA Баланс Матчи Сеты
Германия x W L   1-1 3-3 4-7
Канада   x W L 1-1 2-4 5-8
Великобритания W L   1-1 3-3 6-6
США L W   x 1-1 4-2 9-5

 

Великобритания – США

Дэн Эванс (Великобритания) Джон Изнер (США)
6:4|5:6
Дата проведения
6 января, 02.08
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
6 января, 03.30
Онлайн матча

 

Джейми Маррей (Великобритания) / Джо Солсбери (Великобритания) Тэйлор Фриц (США) / Джон Изнер (США)
Дата проведения
6 января, 05.00
Онлайн матча

 

Германия – Канада

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
6 января, 09.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
6 января, 11.00
Онлайн матча

 

Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пуэц (Германия) Денис Шаповалов (Канада) / Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
6 января, 12.30
Онлайн матча

 

Группа D

 

Команда  GRE POL ARG GEO Баланс Матчи Сеты
Греция x L  L W 1-2 3-6 8-14
Польша W x W W 3-0 8-1 18-4
Аргентина W L x W 2-1 6-3 12-8
Грузия L L L x 0-3 1-8 4-16

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