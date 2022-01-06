ATP Cup. Россия – Италия. Сафиуллин играет с Синнером, Медведев встретится с Берреттини

В Сиднее идет первый турнир сезона – командный ATP Cup. В четверг Россия играет за выход из группы с Италией.
В среду Польша и Испания стали первыми полуфиналистами.
За Россию заявлены Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Александр Шевченко. Капитан команды – тренер Медведева Жиль Сервара.
ATP Cup
Сидней, Австралия
1 – 9 января 2022
Отрытые корты, хард
Групповой этап
Шестой день
Группа А
|Команда
|SRB
|NOR
|CHI
|ESP
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Сербия
|x
|W
|L
|L
|1-2
|4-5
|10-12
|Норвегия
|L
|x
|L
|L
|0-3
|2-6
|5-14
|Чили
|W
|W
|x
|L
|2-1
|4-5
|10-13
|Испания
|W
|W
|W
|x
|3-0
|8-1
|15-3
Группа B
|Команда
|RUS
|ITA
|FRA
|AUS
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Россия
|x
|W
|2-0
|5-1
|11-4
|Италия
|x
|W
|L
|1-1
|4-2
|8-5
|Франция
|L
|L
|x
|0-2
|1-5
|4-11
|Австралия
|W
|x
|1-1
|2-4
|5-7
Россия – Италия
- Дата проведения
- 6 января, 02.07
- Дата проведения
- 6 января, 03.30
Даниил Медведев (Россия) / Роман Сафиуллин (Россия) – Маттео Берреттини (Италия) / Янник Синнер (Италия)
- Дата проведения
- 6 января, 05.00
Франция – Австралия
- Дата проведения
- 6 января, 09.30
- Дата проведения
- 6 января, 11.00
Эдуард Роже-Васселин (Франция) / Фабрис Мартен (Франция) – Джон Пирс (Австралия) / Люк Сэвилл (Австралия)
- Дата проведения
- 6 января, 12.30
Группа C
|Команда
|GER
|CAN
|GBR
|USA
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Германия
|x
|W
|L
|1-1
|3-3
|4-7
|Канада
|x
|W
|L
|1-1
|2-4
|5-8
|Великобритания
|W
|L
|x
|1-1
|3-3
|6-6
|США
|L
|W
|x
|1-1
|4-2
|9-5
Великобритания – США
- Дата проведения
- 6 января, 02.08
- Дата проведения
- 6 января, 03.30
Джейми Маррей (Великобритания) / Джо Солсбери (Великобритания) – Тэйлор Фриц (США) / Джон Изнер (США)
- Дата проведения
- 6 января, 05.00
Германия – Канада
- Дата проведения
- 6 января, 09.30
- Дата проведения
- 6 января, 11.00
Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пуэц (Германия) – Денис Шаповалов (Канада) / Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- Дата проведения
- 6 января, 12.30
Группа D
|Команда
|GRE
|POL
|ARG
|GEO
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|x
|L
|L
|W
|1-2
|3-6
|8-14
|Польша
|W
|x
|W
|W
|3-0
|8-1
|18-4
|Аргентина
|W
|L
|x
|W
|2-1
|6-3
|12-8
|Грузия
|L
|L
|L
|x
|0-3
|1-8
|4-16